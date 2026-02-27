◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの守護神候補、大勢投手（２６）＝巨人＝が中日との壮行試合で３点リードの９回から登板。２死一、二塁で緊急降板した。三塁方向へカバーに走ったあと、右足を伸ばすようなしぐさをみせ、そのまま降板した。試合後は自力で歩いてバスに乗り、右足ふくらはぎがつったか、との問いに「はい、大丈夫です」と返答。「情けないで