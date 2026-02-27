◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 5-3 中日（27日、バンテリンドーム）侍ジャパンのサポートメンバーとして選出されている選手たちが、続々アピールを見せています。これまで宮崎キャンプでは巨人の中山礼都選手が躍動。なかなか代表メンバーに快音が響かない場面でもヒットを記録するなど、アピールを見せてきました。中日との壮行試合初戦では、佐々木泰選手、山本大斗選手、松本健吾投手が躍動。佐々木選手は、この