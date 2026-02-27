ヤクルトの城石憲之2軍監督（52）が27日に生放送されたニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルWBC日本戦全部やる！出陣まであと7日！WBCにロックオン!!」（後8・30）に電話出演。野球ファンの脳裏に焼き付いている3年前の名場面について改めて“舞台裏”を語った。侍ジャパンが世界一に輝いた2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で内野守備走塁兼作戦コーチを務めた城石氏。パーソナリティーを務