9回途中で降板する日本代表・大勢＝バンテリンドームWBC壮行試合で27日、5―2の九回に登板した大勢（巨人）が右脚をつって降板した。ブライトに左前打を許して2死一、二塁となったところで、チームスタッフに付き添われながらマウンドを降り、高橋宏への交代が告げられた。「ふがいない。いろんな人に申し訳ないことをした」と唇をかんだ。前回大会は4試合に登板して無失点。準決勝では勝利投手となった。救援陣にけがでの辞退