【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−1 アビスパ福岡（2月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】足を踏み抜く危険タックル→一発レッドにアビスパ福岡のMF見木友哉が危険なタックルで退場処分を受けた。福岡は2月27日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でヴィッセル神戸と対戦。ダブルボランチの一角として先発出場した見木は、ゴールレスで迎えた31分にボールを持っていたMF郷家友太に対して激しくチェックに行く