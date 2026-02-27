俳優鈴木亮平が２６日にＸ（ツイッター）投稿。主演のＴＢＳドラマ「リブート」の前回第５話の不可解な場面を指摘され、「鋭い。おっしゃる通りです」と応じた。第５話では早瀬儀堂（鈴木亮平）と本物儀堂（鈴木亮平２役）が対峙。本物儀堂が柱にしばりつけた早瀬儀堂の頬をつかんでいる場面について、「いやいやこのシーン明らかに顎掴んでるしメイキング観ても違和感が拭えない」との指摘が。映像の合成などを駆使しても