大幅改良でよりタフに！三菱自動車は、2025年12月18日に「デリカD：5」に大幅な改良を施した新モデルを発表し、2026年1月9日から販売を開始しました。デリカD：5は、1968年に登場した「デリカ」シリーズの系譜を継ぎ、SUVが持つ高い走破性とミニバンの実用性を融合させた独自のオールラウンダーミニバンです。【画像】超カッコいい！ これが三菱「新型“8人乗り”SUVミニバン」です！ 画像で見る（63枚）現行型は2007年にデ