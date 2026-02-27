福岡東署は27日、福岡市東区箱崎4丁目付近の道路上で同日午後2時55分ごろ、下校中の小学生女児が見知らぬ男から「かわいいね」と声をかけられ、抱きつかれそうになる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代、身長175〜180くらい。丸刈りで缶ビールと黒色傘を所持。