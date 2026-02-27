新潟市で2月27日、春の訪れを知らせる雪割草の品評会が開かれました。 冬の間、土の中でじっと春を待ち、雪を割るように顔をのぞかせる雪割草。27日は、県内の園芸店や愛好家選りすぐりの約250点が出品され、その美しさが競われました。【審査員】「種類が多くなって、審査に苦しむくらい見事」雪割草は花びらが2枚ついた“ニ段咲”や幾重にも重なり合った“千重咲”などその種類は様々。【長谷川珠子アナウンサー】「また