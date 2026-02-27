◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンドーム）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。9回のマウンドに上がった大勢投手（26＝巨人）が緊急降板。試合後に自らの状態について説明した。5―2とリードした場面で9回のマウンドに上がった大勢だったが、2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入るそ