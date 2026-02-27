新潟県内は2月26日に続き、27日も気温が上がり4月並みの陽気となりました。こうした中、佐渡市では海藻の一種で今が旬の養殖ナガモの水揚げが始まりました。雲が広がりながらも、新潟市秋葉区で15．3℃、村上市で15℃など26日に続き、4月中旬並みまで気温が上がったところもあった27日の県内。春の陽気のもと、佐渡市両津地区では海藻の一種で、旬を迎えた“ナガモ”の水揚げが始まりました。近年は海水温の上昇などの影響で天然の