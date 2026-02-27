衆院予算委員会は２７日、高市首相と全閣僚が出席した基本的質疑を行い、実質的な論戦に入った。首相は超党派の「社会保障国民会議」で議論する食料品対象の消費税減税などについて秋の臨時国会への関連法案提出を目指すとし、減税措置終了後には食料品の税率を現行の８％に戻す考えも示した。首相は、高騰する食料品の価格が当面下がる見通しがないと説明した。その上で、国民会議で消費税減税や、所得税減税と給付を組み合わ