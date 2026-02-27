都内で飲酒した状態で事故を起こしたとして逮捕された映画監督の浜崎慎治さんが27日夜、釈放されました。映画監督浜崎慎治さん（49）「このたびは私の軽率な行動により、みなさまにご迷惑をおかけしました。大変申し訳ございませんでした」映画監督の浜崎慎治さんは午後9時前、都内の警察署から釈放されました。浜崎さんは25日、世田谷区等々力の路上で、ポルシェを運転中にスリップして対向車線を走るタクシーなどに衝突し、警