金賞を受賞したベイスターズ・ホワイト（球団提供）横浜ＤｅＮＡの球団オリジナル醸造ビール「ベイスターズ・ホワイト」が、日本クラフトビール協会主催の審査会「ジャパン・グレートビア・アワーズ２０２６」で部門別の金賞を受賞した。神奈川県産の小麦などを使用し、ホップの苦みの少ない、さわやかな味わいが特徴で、審査会では「Ｋｅｇ部門」で最優秀の金賞を受賞。球団によると、同審査会は国内で最大級のビール審査会