新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」は２７日の後楽園ホール大会で最終戦を迎え、メインイベントでＣＭＬＬ世界ライトヘビー級王者のミスティコがソベラーノ・ジュニアを退け、防衛に成功した。団体トップルチャドール同士の華麗な空中戦に会場は熱狂の渦に包まれた。ミスティコは客席入口のアーチ上から特大ダイブを敢行。ソベラーノからはエプロンサイドでのデュードバスター、