HYDEが、ニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信リリースすることが発表されたが、CDアルバムとしても5月13日に発売されることが決定した。2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」の他、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」のセルフカバーや、TOMORROW X TOGETHERとのコラボレーション曲