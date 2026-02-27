グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。2月21日（土）の放送は、花澤香菜さんが登場！ 2月18日（水）にリリースされたシングル「Cipher Cipher」について伺いました。（左から）潮紗理菜、花澤香菜さん、遠山大輔花澤香菜さんは2003年に声優デビューし、2006年にテレビアニメ「ゼーガペイン」のヒロイン、カミナギ・リョーコ