２月２８日に行われる小倉馬場（１回１１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇りのち晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ｂコース）稍重〜良ダート重〜稍重芝はコース内側が傷み、前日の雨量にも左右されるが、差し馬向きの馬場を想定。ダートは水分を含み、スピードのある馬を重視する。芝＝逃げ○先行◎差し◎追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△