◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２７日＝宮下京香】男子シングルス３回戦が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が同２３位のベテラン、パトリック・フランチスカ（ドイツ）にフルゲームの末に敗れた。「２ゲーム（Ｇ）目、３Ｇ目をあっさり取られてしまったところがいけなかった。１Ｇ取られた時に（相手の状態などに）困惑して（戦