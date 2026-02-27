◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５−３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパン・佐藤輝明内野手が決勝３ランを放ち、アピールに成功した。両軍無得点の初回１死一、二塁、中日・柳の内角低め変化球を捉え、右翼席中段に飛び込む一発だ。速報アプリ「ＮＰＢ＋」によると、飛距離１３１・４メートルで打球速度はメジャーでも上位に入る１７９・４キロ。メジャー組の岡本、村上とポジションが重なる虎の主砲