日印経済フォーラムであいさつするインドのモディ首相＝昨年8月、東京都千代田区【ニューデリー共同】インド政府は27日、2025年10〜12月期の実質国内総生産（GDP、速報値）が前年同期比7.8％増だったと発表した。7〜9月期の8.4％から減速したものの、高い成長率を維持した。25年度（25年4月〜26年3月）は成長率を7.6％と予測。名目GDPは345兆4700億ルピー（約590兆円）と推定した。インドは日本を抜いて世界4位の経済大国の座を