◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン5-3中日（27日、バンテリンドーム）中日が侍ジャパンとの壮行試合を行い3-5で敗れました。中日先発の柳裕也投手は初回、侍ジャパンの4番・佐藤輝明選手に3ランを浴びると、2回にはサポートメンバーの佐々木泰選手にソロを打たれ2回4失点の内容となりました。打線は5回まで侍ジャパンの投手陣に1安打に抑えられますが6回、3番手の曽谷龍平投手から1塁2塁を作ると、4番・細川成也選手がセ