台湾の情報機関の国家安全局（国安局）は23日、国民党政権下で1949〜87年の38年間続いた戒厳令時代の政治的公文書について、全て機密指定を解除した、と発表した。規定に基づいて全ての内容を黒塗りせずに公開するとした。台湾メディアが伝えた。台湾の戒厳令は中国共産党との第二次国共内戦当時の1949年5月20日、蒋介石政権によって施行された。共産主義者の取り締まりなどが主な目的で、これにより市民の自由は大きく制約された