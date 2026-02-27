中国国際貿易促進委員会（CCPIT）は2月28日午前10時に2月の月間発表会を行う予定です。席上、2025年12月の世界経済・貿易摩擦指数、2026年1月の中国全国貿易促進システムの商事認証データ、『中国博覧会・展覧会2026』などの内容が発表されます。（提供/CGTN Japanese）