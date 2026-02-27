大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は27日（金）、4月4日（土）と5日（日）にAsueアリーナ大阪にて開催されるSVリーグ男子 第20節の広島サンダーズ戦で、大阪府内に在住、在勤、在学の方を対象とした優待販売を行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 席種は2階指定席と3階指定席で価格は大人1,500円、小中高500円。本来、該当席種は最低でも大