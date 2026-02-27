1回、先制3ランを放った佐藤＝バンテリンドーム3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は27日、バンテリンドームナゴヤで中日との壮行試合に臨み、5―3で逃げ切った。日本は一回に佐藤（阪神）の3点本塁打で先制。二回にはサポートメンバーとして出場した佐々木（広島）のソロで加点した。先発の宮城（オリックス）は3回を1安打無失点。種市（ロッテ）らがつなぎ、高橋宏（中日）が締めた。大谷（ドジャー