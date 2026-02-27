Image: Shutterstock アニマルパニックの作品に慣れ親しんでいる人なら、密猟者がどれほど厄介な存在かご存じだと思います。映画『ダークエイジ』（1987）も小説『シャトゥーン ヒグマの森』（2009）も映画『ビースト』（2022）も、密猟者がのちの惨劇の直接的なきっかけでした。もちろん、密猟者が厄介なのはフィクションの世界にとどまりません。有罪にしにくいのです。でもこれからは違い