「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」■侍ジャパン 5ー3 中日（27日・バンテリンドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は27日、中日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を戦い、5-3で勝利した。日本は初回、4番の佐藤輝明内野手が右翼席中段へ完璧な3ランを放って先制。2回にはサポートメンバーの佐々木泰内野手（広島）がソロを放った。7回にはまたもサポートメンバーの山本大斗外野手（ロッテ）が適