２月２８日に行われる中山競馬（２回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天候】曇り時々晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート重〜良洋芝の生育にばらつきがあるがおおむね良好。昨年の同開催は逃げ切り含めて４角３番手以内が１０戦８勝。砂は展開次第で差しも届く。芝＝逃げ○先行◎差し△追込△ダート＝逃げ○先行◎差し○追込△