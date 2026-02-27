◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本５−３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンの守護神候補、大勢投手（２６）＝巨人＝が２７日、中日との壮行試合で３点リードの９回から登板したが、２死一、二塁としたところで右足に異変を訴えて緊急降板した。２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦を含む４試合に登板した右腕は、今回の侍では初登板。先頭の細川への初球に１５５キロを計測すると、４球目で二飛に仕留めた。