実業家・堀江貴文氏（53）が27日に公式X（旧ツイッター）を更新、所有する（馬主名義はSNSグループ）イッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が、UAEダービー（3月28日、メイダン）へ参戦することが明らかになった。同馬の写真を添え＜UAEダービー決まった！またドバイ行ける！＞とつぶやいた。同馬は3戦1勝、2月22日に行われた前走ヒヤシンスSは2番人気を背負って3着だった。