◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第4節広島1―2京都（2026年2月27日エディオンピースウイング広島）“紫対決”に逆転負けして広島は西地区の首位から陥落した。前半39分、MF新井直人（29）の右CKをDF荒木隼人（29）がヘディング弾で先制したが、2点目を奪えない。後半36分にMF松本泰志（27）のバックパスを荒木が受けることができず、転んだところを京都に突かれて同点に。アディショナルタイム3分にはゴ