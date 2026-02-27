3月1日に開催される東京マラソンのエリート招待選手会見が27日、都内で行われた。女子で日本歴代8位の記録を持つ細田あい（30＝エディオン）は3月限りの引退を表明しており、今大会が現役最後のフルマラソンとなる。「今できる準備はしっかりしたので、それを出し切ることに集中したい。やり切って終わりたい。自分が納得いくように走りたい」と集大成への意気込みを語った。昨年12月に右足首を負傷し、今年に入ってから本格