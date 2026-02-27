お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）が、27日放送のテレビ朝日系「ザ・共通テン！」（金曜後9・00）に出演し、自宅にまつわるボヤキを口にした。番組では「クローゼットにこだわる芸能人のご自宅」を特集。尾形が公開した自宅は、リビングダイニングが約30畳という豪華な間取りだった。仕事仲間が集まってホームパーティーを開くこともあるという。昨年、都内の一軒家を新築で購入。妻、7歳の愛娘との3人家族だが、「最