◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン5―3中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンは27日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦し、5−3で勝利した。初回に佐藤輝明内野手（26）の3ランで先制し、2回にもサポートメンバー・佐々木泰内野手（23）のソロアーチで追加点を奪った。ドジャースの大谷翔平投手（31）らメジャー組はベンチからチームを盛り