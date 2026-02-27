【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）【映像】「燃えてる」思わぬハプニングの一部始終（実際の様子）クラッシュ直後に思わぬハプニングが発生した。マシン周辺から火の手が上がり、オフィシャルが手招きして消火器を要請。ドライバーが急いで脱出する緊迫のシーンに、サーキットが一時騒然となった。このクラッシュで両者はリタイアとなったが、ギブスのマシンはダメージを