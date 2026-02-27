UEFAチャンピオンズリーグラウンド16の組み合わせ抽選会が行われ、それぞれ対戦カードが決まった。リーグフェーズが終了し、先日にはプレイオフが行われ、ついに決勝トーナメントに進出する16チームが出揃った。抽選の結果、マンチェスター・シティはリーグフェーズでも対戦したレアル・マドリーと再び対戦。昨季王者のPSGはチェルシーとの組み合わせに。またリーグフェーズ首位のアーセナルはレヴァークーゼンとの対戦が決まった