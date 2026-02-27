◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）中日は、ホームランウィングが新設された新生バンテリンドームでの初戦を落とした。６回に反撃の口火を切ったものの、序盤の失点が響いた。先発した柳裕也投手は、２回３安打４失点で降板。初回１死から２連続四死球で一、二塁のピンチを背負うと、４番・佐藤輝明内野手に右翼席中段への先制３ランを浴びた。２回にはサポートメンバ