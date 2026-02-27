UEFAヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16の組み合わせ抽選会が27日に行われ、全8試合の対戦カードが決定した。昨シーズンより大会フォーマットが変更されたELは、先月29日にリーグフェーズ最終節（第8節）が行われ、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクを始め、リヨン、アストン・ヴィラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、ローマが8位以上に入り、決勝トーナメントストレートインが確定