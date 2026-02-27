２月２８日に行われる阪神馬場（１回３日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇りのち晴れ・２０％【馬場状態】芝（Ａコース）稍重〜良ダート稍重〜良芝は先週使った傷みもなく、良好な状態。引き続き内を通る馬が有利になりそう。ダートにも坂があるため、前崩れからの差しに注意。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込○ダート＝逃げ○先行◎差し○追込△