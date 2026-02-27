◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンが中日との壮行試合に臨み、勝利した。３万６７２７人の大観衆が集う中、この日は大谷翔平（ドジャース）が、試合前のフリー打撃で名古屋を沸かせた。計２８スイングで１１本のサク越えを放ち、４階席への驚異のアーチも放つなどフィーバーを巻き起こした。その勢いのまま、チームは投打がガッチリとかみ合い、世界一連覇へ弾