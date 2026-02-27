国産サバの不漁の影響で昨年６月に販売が終了した岩手県の人気缶詰商品「サヴァ缶」の製造再開が決まり、３月８日の「サバの日」に合わせて販売を再開する。サヴァ缶は、２０１３年に東日本大震災で被災した漁業者の支援を目的に誕生した。洋風な味付けに加え、カラフルなパッケージデザインが注目を集め、全国的なサバ缶ブームをけん引。「オリーブオイル漬け」など５種類を販売し、累計約１２００万個を売り上げた。サバの