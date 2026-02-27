明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第4節が27日に行われ、FC町田ゼルビアとジェフユナイテッド千葉が対戦した。かつてJ2で鎬を削った両チームが3年ぶりに激突する。2シーズン連続でJ1の上位に入った町田は横浜F・マリノスに競り勝ち、水戸ホーリーホックをPK戦の末に下したものの、前節は東京ヴェルディに2点差を追い付かれた後にPK戦で敗北。3試合すべてで複数失点を喫しており、守備面にやや不安が残る。対し