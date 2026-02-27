第３３回読売演劇大賞（読売新聞社主催、日本テレビ放送網後援）の贈賞式が２７日、高円宮妃久子さまをお迎えして東京都千代田区の帝国ホテルで行われた。老川祥一・読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆は「昨年は昭和１００年、戦後８０年の大きな節目で、戦争の悲惨さ、不条理を描いた作品を数多く上演した年だった。先人たちの思いを受け継いで今後もご活躍いただきたい」とあいさつ。久子さまは「劇場で過ごす時間