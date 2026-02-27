女優の沢尻エリカ（３９）、山谷花純（２９）らが２７日、都内で行われた映画「＃拡散」の公開初日舞台あいさつに登壇した。「＃拡散」は、白金（ＫＩＮＧＢＡＩ）が自ら企画し、監督を担当。介護士が妻をワクチン接種直後に亡くし、深い喪失とともに疑念に苛まれていく物語。沢尻は婚約者を医療事故で失った過去を持つ新聞記者・福島美波を演じた。沢尻にとって、２０１９年９月公開の映画「人間失格太宰治と３人の女たち