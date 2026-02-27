ロックバンド「ＨＯＵＮＤＤＯＧ」のボーカル・大友康平（７０）が２７日、ライブツアー「ＨＯＵＮＤＤＯＧＬＩＶＥ２０２６ＲＯＬＬＩＮＧ７０?ＲＯＣＫ′Ｎ′ＲＯＬＬＧＯＥＳＯＮ?」の取材に応じた。同公演は、７０歳を迎えた大友が東京と大阪で１０年以上続けてきたライブツアーだ。今年は３月７〜８日は東京・日本青年館ホール、３月２０〜２１日に大阪・東大阪市文化創造館、４月２９日には宮城・仙台