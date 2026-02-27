タレントの平愛梨が２７日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演した。１４歳で芸能界デビュー。２０１７年にサッカー日本代表の長友佑都（３９）と結婚。１８年に長男、１９年に次男、２１年に三男、２３年に四男が誕生した。子どもたちがお菓子を食べていると長友が「そんなの食べてるとサッカー選手になれないぞ。ほらほらパパを見ろ」と言いながら腹筋をみせるという。平は「子どもたちが朝ご飯とか夜ごはんとか