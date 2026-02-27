中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月27日】中国は、カナダに対する反差別措置を調整し、3月1日から12月31日までカナダ産の一部の輸入品に反差別措置に関連する関税を課さないことを決めた。商務部が27日、発表した。商務部の報道官は同日、中国はカナダとともに、引き続き両国指導者の重要な共通認識を指針とし、両国の経済・貿易関係の健全で安定した持続可能な発展を推進していくと表明した。