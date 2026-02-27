気分が晴れない日、誰にでもありますよね。何をやっても思うように進まない、ちょっとしたひと言に傷ついてしまう……。感情の波は人間らしさの1つですが、沈んだときにどう過ごすかで、日々の充実度には大きな差が開きます。今回は、営業職時代にお会いした、資産1億円を築いた経営者の女性から学んだ「不機嫌とのしなやかな付き合い方」をご紹介します。不機嫌はゼロにしない。けれど、長居はさせないその方のご自宅を訪問した時