◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンドーム）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。9回のマウンドに上がった大勢投手（26＝巨人）が緊急降板するアクシデントがあった。今月11日に平良（西武）が左ふくらはぎの肉離れで、12日には石井（阪神）が左アキレス腱の損傷で、相次ぎ出場辞退。26日には侍の